Das war die Lange Nacht der Kirchen in Tirol

Die Kirchenbank in der Fußgängerzone

Eine besondere Einladung sprach Bischofsvikar Jakob Bürgler aus. Nach der Einstimmung in der Langen Nacht wurde eine Kirchenbank nahe der Annasäule in der Innsbrucker Fußgängerzone in der Maria-Theresien-Straße aufgestellt, auf welcher der Bischofsvikar für missionarische Pastoral Platz nahm. „Kirche muss hinausgehen“, so Bürgler und kam dabei mit vielen Menschen ins Gespräch.