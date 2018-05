Schwebendes Wassertaxi fährt auf der Pariser Seine

Konkurrenz für Touristenboote

In Paris ist das Projekt dennoch in schwieriges Fahrwasser geraten. Thebault macht Probleme mit den Behörden geltend. Diese verlangten hohe Summen für das Anlegen der Boote am Seine-Ufer. Außerdem würden seine neuen Wassertaxis den beliebten Pariser Touristenbooten „Bateaux Mouches“ Konkurrenz machen, was deren Betreiber nicht freuen dürfte.