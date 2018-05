Teenager „Arnie“ muss den Superstar stoppen!

Ronaldo gegen Alexander-Arnold:

Es ist die bisher größte Aufgabe in der noch jungen Karriere von Alexander-Arnold: das Duell mit Ronaldo! Doch der Teenager ließ in dieser Saison in Premier und Champions League viele große Namen alt aussehen. „Ich weiß, welche Aufgabe auf mich zukommt. Aber auch Ronaldo ist nur ein Mensch“, versucht das Liverpooler Eigengewächs, das es auch in Englands WM-Kader schaffte, cool zu bleiben.