Thiem: „Mein Traum ist nur einen Schritt entfernt“

Die nackten Fakten: Turniersieg in Buenos Aires, Finale beim „1000er“ in Madrid - und gestern erreichte Dominic Thiem in Lyon das nächste Endspiel 2018. Mit einem „Doppelpack-Erfolg“ an einem Tag! Denn in der wegen Dunkelheit abgebrochenen Fortsetzung setzte sich der 24-Jährige gegen den Spanier Garcia-Lopez 6:7, 7:6, 6:4 durch, danach stöhnte sein Trainer Günter Bresnik: „Der erste Satz war so schlecht, unfassbar! Trotzdem hat er gewonnen.“