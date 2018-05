Bewohner erlitt bei Feuer in Küche Verbrennungen

Weil ihr Lebensmittel zum Kochen fehlten, unterbrach eine 18-Jährige in Ried im Innkreis ihre Tätigkeit in der Küche und ging einkaufen. Ihr 32-jähriger Freund saß zu der Zeit im Wohnzimmer. Wenig später bemerkte er, dass es in der Küche brannte! Trotz der dicken Rauchschwaden versuchte er, das Feuer im Bereich des E-Herds selbst zu löschen. Dabei zog er sich Verbrennungen an den Händen und eine Rauchgasvergiftung zu. Schließlich musste er doch die Feuerwehr rufen, die den Brand rasch gelöscht hatte. Der Mann kam ins Krankenhaus.