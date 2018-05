51-jähriger Motorradfahrer von Auto erfasst

Am Freitag gegen 08.30 Uhr bog ein 57-jähriger Österreicher in Innsbruck von einem Firmengelände in eine Nebenfahrbahn der Haller Straße ein. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem Motorradlenker. Der Motorradfahrer, ein 53-jährige Österreicher, stürzte und zog sich schwer im Gesichtsbereich zu. Er wurde von der Rettung in die Klinik Innsbruck eingeliefert.