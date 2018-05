„König James“ und Cavs schaffen 3:3-Ausgleich!

„Es fühlt sich gut an, noch ein Match spielen zu dürfen“, lautete der erste Kommentar von „King James“ nach seiner bereits siebenten Play-off-Partie in diesem Jahr mit zumindest 40 Punkten - einen solchen Wert hatte zuletzt NBA-Legende Michael Jordan 1989 erreicht. Daneben verbuchte James auch noch elf Rebounds und neun Assists. „Hoffentlich kann ich an diese großartige Leistung am Sonntagabend anschließen.“