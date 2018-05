Suljovic besiegt Weltmeister & steht im Halbfinale

Mensur Suljovic ist am Freitagabend beim zur Darts-World-Series zählenden German Masters in Gelsenkirchen ins Halbfinale eingezogen. Der 46-jährige Wiener behielt gegen Weltmeister Rob Cross in einem spannenden Duell mit 8:7 die Oberhand. Im Kampf um den Finaleinzug wartete auf „The Gentle“ in der Folge der schottische Titelverteidiger Peter Wright. Der Turniersieger wurde nach Mitternacht gekürt.