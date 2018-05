Viveiros Co-Trainer bei NHL-Klub Edmonton Oilers

Der ehemalige österreichische Eishockey-Teamtrainer Manny Viveiros hat einen Job in der National Hockey League (NHL) ergattert. Wie die Edmonton Oilers am Freitag bekannt gaben, gehört Viveiros künftig als einer von drei Assistenten zum Stab um Chefcoach Todd McLellan. Der 52-Jährige führte die Swift Current Broncos in dieser Saison zum Titel in der Western Hockey League (WHL).