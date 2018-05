Linz plant drei neue Plätze für Wochenend-Brutzler

Am Pichlinger See oder auch im Winterhafen

Damit wäre der letzten öffentlichen Grillzone der Garaus gemacht - für die Grünen allerdings ein „No-Go“. Deshalb haben sie im Gemeinderat die Prüfung von Ersatzflächen gefordert. Etwa am Pichlinger See, an der Donau auf Höhe der ehemaligen Eisenbahnbrücke oder beim Winterhafen. Was SP-Liegenschaftsreferentin Regina Fechter ablehnt: "Wir haben drei mögliche Flächen in genauerer Begutachtung!“