Harnik-Wechsel von Hannover zu Werder perfekt

„Für mich schließt sich mit dem Wechsel ein Kreis. Hier in Bremen bin ich Profi geworden und nun kehre ich fast zehn Jahre später wieder zurück. In der Zeit habe ich den Kontakt nie verloren und den Weg des Vereins immer verfolgt. Ich freue mich riesig darauf, wieder im Weser-Stadion vor den Fans spielen zu dürfen“, sagte der 30-jährige Offensivspieler. In der abgelaufenen Saison brachte er es in 32 Pflichtspielen auf elf Tore und vier Assists. „Er ist ein Spieler, der uns sportlich sofort verstärkt und zugleich kaum Eingewöhnungszeit braucht, da er die Strukturen des Vereins und das Umfeld bestens kennt“, erklärte Werders Fußball-Geschäftsführer Frank Baumann.