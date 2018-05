Ford Fiesta Active: Kleiner Stadt-Dschungelant

Das „Offroadeske“ ist ja so was von angesagt! Und Ford hat das ziemlich stimmig umgesetzt. Die Bleche des Standard-Fiesta wurden nicht angetastet, abgesehen von ein paar Löchern, an denen die umlaufenden Plastikleisten festgeklipst werden. Die Bodenfreiheit wuchs um 19 Millimeter, wovon einer auf das Konto der etwas größeren Räder geht - fertig ist die Adaption für den Stadt-Dschungel!