Schwarz/Lehaci stehen im 500-m-Finale in Duisburg

Viktoria Schwarz und Ana Roxana Lehaci sind am Freitag mit einem Sieg in ihrem Vorlauf beim Flachwasser-Kanu-Weltcup in Duisburg direkt in das Finale am Samstag eingezogen (13:12 Uhr). Im Kajak-Zweier hatten sie nach 500 m über drei Sekunden Vorsprung auf die Neuseeländerinnen Danielle Watson/Rebecca Cole.