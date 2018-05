Froome stürmt am Dach des Giro ins Rosa Trikot!

Vorjahressieger Dumoulin, der hinter Yates nur 28 Sekunden Rückstand hatte, war damit virtueller Leader. Den vorletzten Anstieg des Tages nach Sestriere nahm Froome nach rasanter Abfahrt mit fast zwei Minuten Vorsprung in Angriff. Der Franzose Thibaut Pinot hatte als einziger der Topfahrer mit Sebastien Reichenbach noch einen Helfer bei sich. Etwa 25 Kilometer vor dem Ziel schlüpfte Froome virtuell in das Rosa Trikot - und gab dieses nicht mehr her. Pinot wurde hinter Richard Carapaz aus Ecuador Dritter und belegt diesen Platz auch in der Gesamtwertung. Dumoulin rollte mit 3:23 Minuten Rückstand als Fünfter über den Zielstrich. Konrad fehlten als Neuntem 8:23 Minuten. Am Samstag findet eine weitere schwere Bergetappe statt, auf der die Sky-Mannschaft versuchen wird, ihren Topmann Froome an der Spitze zu halten. Am Sonntag geht es noch 115 Kilometer durch die Hauptstadt Rom.