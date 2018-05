Sorgen ums steirische Holz

Der Teufelskreis mit dem Borkenkäfer

Bei 93 Euro lag der Festmeter zuletzt in der Steiermark. Und es ziehen neue, schwarze Wolken auf: In Nieder- und Oberösterreich sowie im benachbarten Ausland sorgt massiver Borkenkäfer-Befall dafür, dass in rauen Mengen geschlägert wird. Mit dem billigen Holz deckt sich auch die heimische Sägeindustrie ein. Dadurch bleibt steirisches Holz länger im Wald liegen - und verliert an Wert.