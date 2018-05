Wolf fiel in Weyer über zwei Schafe auf Weide her

Schafe einsperren

Die Landwirte der Umgebung wurden aufgefordert, die Sicherheitsmaßnahmen zu verstärken, ihre Schafe in der Nacht vorerst einzusperren und die Ställe wolfssicher zu machen.

„Seit einigen Wochen mehren sich in der Region die Wolfssichtungen“, warnt Franz Reisecker, Präsident der Landwirtschaftskammer. In den kommenden Wochen würden in der Gegend jedoch Schafe auch auf Almen getrieben. „Ein nächtlicher Schutz ist dann nahezu unmöglich“, betont Reisecker. Seine Forderung: In der Nähe von Beweidungen sollten Wölfe auch geschossen werden können.