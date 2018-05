Wenn es passiert, sind wir nicht allein

Französische Drohnen suchen Überlebende

Ganz in der Nähe hat ein Mannschaftsbus des französischen Militärs Aufstellung genommen. Die Aufgabe der eigens eingeflogenen Experten lautet, den Rettern am Boden mit Spezialdrohnen zur Seite zu stehen. „Als erstes erstellen wir ein 3D-Modell der Gegend“, erklärt Teamleiter Emmanuel Chapeau, der mit seinen Leuten zuletzt nach Hurrikan „Irma“ in der Karibik im „echten“ Katastropheneinsatz war. „Dann suchen wir mit Infrarotkameras Überlebende. Die Zentrale bekommt alle Daten in Echtzeit.“