Nach C&A-Abschied aus Lentia-City: Müller kommt

Rückzugskurs! Die Modekette C&A, die ja das Lager in Enns nächstes Jahr zusperrt und ein neues Logistikzentrum in der Slowakei errichtet, zieht nun auch bei Geschäften den Stecker. Nach dem Aus in Vöcklabruck kam’s zum Abschied aus der Lentia-City in Linz. Auch dem Haid-Center sagt man „ade“.