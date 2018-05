Stelzer will Kooperation auch von Fürsorge-Kassen

Hürde bei Gemeinden-Kassen

Eine Hürde gibt es jedoch bundesverfassungsrechtlich: Aufgrund der bundesverfassungsgesetzlichen Gemeindeautonomie ist noch genauer zu prüfen, ob und inwieweit eine Kooperation zwischen Landes- und Gemeindefürsorgen möglich ist. „Natürlich sind auch die Gemeindekassen eingeladen an diesem Projekt mitzuarbeiten, das erwarte ich mir auch. Schließlich stehen sie vor ähnlichen Herausforderungen wie die Landes-Krankenfürsorgeanstalten. Am Ende des Tages zählt nur, was am besten für die Steuerzahler und für die Versicherten ist, egal ob Landesbediensteten-, Lehrer- oder Gemeindekasse“, betont der Landeshauptmann.