Im City-Check: Das sind die Motorrad-Trends 2018

Die Bike-Saison hat begonnen und auch in Wien sind immer mehr Frauen auf Motorrädern unterwegs. Weg vom Soziusplatz an den Lenker lautet der erfreulich stabile Trend der letzten Jahre. Grund genug für City4U-Redakteurin Vanessa Licht und Bloggerin Sonja von sonnirennt.at, sich in der Bike City umzuschauen. Das sind die aktuellen Motorrad-Trends 2018: