Hotel als Bordell: Tricks mit illegalen Sextreffs!

Not macht erfinderisch, heißt es im Volksmund so schön. In diesem Fall ist es aber weniger die Not, sondern der große Polizeidruck. Denn seit vielen Monaten führt die Innsbrucker Exekutive verstärkte Kontrollen in der illegalen Sex-Szene durch. Der Straßenstrich etwa konnte dadurch schon deutlich zurückgedrängt werden - was freilich auch mit den gesetzlichen Änderungen zu tun hat. Stichwörter: Freier-Bestrafung oder die Abschaffung des fortgesetzten Deliktes.