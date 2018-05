Vom Froschkönig bis zum Jedermann

Genau vor 30 Jahren feiern die legendären Cartoon-Werbespots des Energy Drink-Herstellers, die nun in über 170 Ländern ausgestrahlt werden, ihre Geburtsstunde. Gemeinsam mit dem gebürtigen Osttiroler Johannes Kastner und Art Director Horst Sambo von der Agentur „Kastner & Partners“ mit Sitz in Frankfurt wurde die Kampagne entwickelt, und von Tibor Hernádi in der „Cartoon Garage“ in Pécs, Ungarn zum Leben erweckt.