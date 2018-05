„Das tut weh!“ Sturm nach Jeggo-Abgang verwundert

Mit Verwunderung und Enttäuschung haben die Verantwortlichen von Sturm Graz auf James Jeggos ablösefreien Wechsel zur Austria reagiert. So meinte etwa Sport-Geschäftsführer Günter Kreissl: „Natürlich tut es weh, wenn am Ende des Tages jemand nicht einhält, was er gesagt hat, und das Geld das absolute Maß ist.“