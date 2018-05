Kundl: Ja zum Hochwasserschutz

„Die Überflutungsflächen in der Gemeinde reduzieren sich von ursprünglich geplanten 238 Hektar auf 36 Hektar“, berichtete BM Anton Hoflacher nach jahrelangem zähen Ringen. Er sieht damit hochwertige Wirtschaftsflächen dauerhaft gesichert, rund 33 Hektar Bauland würden nun sogar aus den Überflutungsflächen herausgenommen. Weitere Vorteile aus Sicht der Gemeindeführung: Das Kundler Gewerbegebiet am Weinberg und am Schmelzerweg, die Wohngebäude bis zum Sportplatz sowie das Gewerbegebiet Kundl Ost (Liesfeld) würden durch das Projekt hochwassersicher. Außerdem würden damit auch 18 landwirtschaftliche Wohn- und Wirtschaftsgebäude unmittelbar hochwassersicher.