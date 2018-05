Apple erlaubt doch kein Spiele-Streaming am iPhone

Apple zog OK wieder zurück

Wie „CNET“ berichtet, soll Apple eigentlich schon Anfang Mai sein OK für die App gegeben haben, dieses allerdings zwei Tage später wieder zurückgezogen haben. Grund seien „geschäftliche Konflikte mit App-Richtlinien, die angeblich vom ursprünglichen Review-Team nicht erkannt wurden“, erklärt Valve in einem Statement. Die Folge: Steam Link steht auf Apples Wunsch bis auf Weiteres nicht als iOS-App im App Store zur Verfügung.