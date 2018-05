Ebenau bremst Raser mit eigenen Autos ein

Die Hinterwinklstraße in der Gemeinde Ebenau ist eine kleine Straße. Keine zwei Spuren breit, überholen unmöglich. Die Geschwindigkeit ist auf 40 km/h beschränkt, später auf der Schwaitl Landesstraße sogar mit 30. Sie führt von der Wiestalstraße in Richtung Elsbethen. „In den vergangenen drei, vier Jahren hat sich das Verkehrsaufkommen auf der Straße verdoppelt“, erklärt Ebenaus Bürgermeister Johannes Fürstaller.

Zirka 1000 Pkws fahren jeden Morgen und jeden Abend diese Strecke. Genaue Zahlen gibt es jedoch noch nicht. Die Zählungen der Gemeinde laufen gerade. Für die Anrainer ist es eine Belastung, für die Kinder, die hier zum Schulbus gehen eine Gefahr. Fürstaller: „Deswegen lassen die Eltern ihre Kinder aus Angst nicht mehr zu Fuß gehen. Selbst 200 Meter werden sie gefahren.“ Der Grund dafür ist, dass sich die meisten Autofahrer nicht an die Geschwindigkeitsbegrenzung halten, teils mit 70 km/h an den Kindern vorbeirasen.