Niederlande wollen Russland nun vor Gericht zerren

Die Niederlande und Australien würden finanzielle Entschädigungen verlangen, hieß es weiter. Der britische Außenminister Boris Johnson sagte, die russische Regierung denke, sie könne ungestraft handeln, müsse aber nun die Konsequenzen ihres Handelns tragen. Die deutsche Bundesregierung forderte Russland auf, seiner Verantwortung nachzukommen und an der Aufklärung des Vorfalls mitzuwirken. Auch die USA schlossen sich den Vorwürfen gegen Russland an. Es sei Zeit, dass Russland seine Rolle bei dem Vorfall anerkenne und aufhöre, gefälschte Nachrichten zu verbreiten, erklärte das US-Außenministerium am Freitag.