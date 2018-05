Wonnemonat Mai ist wieder rekordverdächtig heiß

Während die Unwetterfront in Niederösterreich und der Steiermark wütete, kam OÖ mit einem blauen Auge davon. Nur etwas mehr als ein Dutzend Feuerwehren standen, wie berichtet, bei Überflutungen im Einsatz. Doch ab heute startet der Sommer im Mai erneut durch und sorgt in den nächsten Tagen für Temperaturen um die 30 Grad. Nach dem April ist also auch der Mai auf Rekordkurs!