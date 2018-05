Südkoreas Premier über Trump-Absage „sehr traurig“

Die Absage des Gipfeltreffens mit Nordkorea durch US-Präsident Donald Trump ist am Freitag auch Thema in Wien gewesen: Als „sehr traurig“ bezeichnete der südkoreanische Premier Lee Nak Yeon bei seinem Besuch in Wien die US-Entscheidung. Sein Land werde sich dennoch weiter für Friedensbemühungen auf der Koreanischen Halbinsel einsetzen. Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hofft indes, dass „das Treffen doch noch stattfinden“ könne. Lee wurde am Nachmittag auch von Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen in der Hofburg empfangen.