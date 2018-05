Thiem siegt im „Krimi von Lyon“ gegen Lajovic!

Seine Mission in Lyon ist also noch nicht zu Ende. „Ich spiele gerne in Frankreich. Mein Traum, den Titel hier zu gewinnen, ist nur noch einen Schritt entfernt“, sagte Thiem. Im Finale stellt sich ihm Simon in den Weg, der für seinen Halbfinal-Sieg nur 1:21 Stunden benötigte. Im Head-to-Head mit dem 33-jährigen Routinier hat Thiem mit 6:2 klar die Nase vorne. Zwei Partien wurden dabei auf Sand ausgetragen, Simon gewann 2014 in Nizza, Thiem 2015 in Rom. Der ÖTV-Star steht in der laufenden Saison zum dritten Mal in einem Finale. In Buenos Aires holte er mit einem 6:2-6:4-Sieg gegen den Slowenen Aljaz Bedene den Titel, in Madrid unterlag er erst vor weniger als zwei Wochen dem Deutschen Alexander Zverev 4:6, 4:6.