Flug-Dilemma! Klitschko soll Liverpool-Fans helfen

Rund 1.000 Liverpool-Fans sind auf dem Weg zum Champions-League-Finale in Kiew von Flugausfällen gestoppt worden. Charterflüge mussten abgesagt werden, weil auf dem Zielflughafen Boryspil bei Kiew am Spieltag keine Zeitfenster für die Landung erwirkt werden konnten. Das gab der Reiseveranstalter World Choice Sports am Freitag bekannt. Jetzt soll Kiews Bürgermeister Witali Klitschko helfen.