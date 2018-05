Zu viel getrickst? Ferrari unter Beobachtung

Ferrari ist in der Formel 1 wieder einmal unter Beobachtung. Einige Konkurrenten vermuten offenbar, die am Saisonstart so starken Autos aus Italien könnten mit einem nicht regelkonformen Energierückgewinnungssystem zusätzlich Leistung abgerufen haben. Deshalb musste nun für das Rennen in Monaco eine Kontroll-Hardware in den Boliden von Sebastian Vettel und Kimi Räikkönen eingebaut werden.