Delogierter Sohn: „Kann mir keine Kartons leisten“

Jobangebot per Facebook erhalten

Ein Problem, das sich jedoch leicht lösen ließe - die mediale Aufmerksamkeit hat Michael ein Jobangebot eingebracht. Eine Pizza-Kette teilte auf Facebook mit, sie habe „ein Herz für Millennials“. Denn: „Da draußen geht es hart zu.“ Villa Italian Kitchen bietet Michael daher eine Ausbildung und einen Job in einer seiner 250 Restaurants an. Bei einer Zusage bekomme er als „Zuckerl“ 1101 Dollar (ca. 940 Euro), das ist ein Dollar mehr, als ihm seine Eltern für den Umzug angeboten hatten. „Sieh es als Bonus für deine Unterschrift“, schreibt die Kette in dem Posting.