Die Wildtier-Retter brauchen selbst Hilfe

„Wir haben es versprochen und werden uns daran halten. Wir stellen ein geeignetes Grundstück zur Verfügung und helfen auch mit den Gebäuden“, versichert FP-Vize-Bürgermeister Mario Eustacchio, der in Graz für den Tierschutz zuständig ist. Vier Grundstücke stehen aktuell zur Debatte, drei davon in Graz, eines in GU.