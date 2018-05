Meghan als brauner Schokokuss sorgt für Shitstorm

Shitstorm gegen ZDF

Doch nicht nur der Süßwarenhersteller stießt mit seiner Marketingaktion zur royalen Hochzeit auf Unverständnis: Auch die Fernsehübertragung der Hochzeit in einer ZDF-Spezialsendung, in der Meghan Markles Hautfarbe mehrmals zum Thema gemacht wurde, sorgte für Wirbel. Kommentare des ZDF-Moderators Norbert Lehmann wie: „Ist die Queen da so großzügig und sagt: ,Die beiden werden ja niemals König und Königin, da können wir uns auch mal so ein exotisches Paar leisten‘, ich sag es mal so salopp“, und darauf die Antwort der Adelsexpertin Julia Melchior: „Jetzt halt dieses bunt gemischte Paar, das ist ein großer Zugewinn“, sorgten noch vor der Dickmann’s-Kampagne für Rassismusvorwürfe gegen den Sender.