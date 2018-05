Mit Störsender zwei Autos geknackt: Bargeld weg

In der Zeit zwischen 07.45 Uhr und 08.35 Uhr stellten zwei Pkw-Lenkerinnen ihre Fahrzeuge unabhängig voneinander am Parkplatz eines Großhandelsgeschäftes ab. Beim Verschließen der Fahrzeuge dürfte ein Unbekannter die elektrischen Zentralverriegelungen durch Verwendung eines Störsenders außer Kraft gesetzt haben und gelangte so in die Fahrzeuge. Aus den im Pkw befindlichen Taschen stahl der Unbekannte in der Folge Bargeld in der Höhe von über 2.000 Euro. Einbruchsspuren konnten an den Pkw nicht sichergestellt werden.