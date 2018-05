„Bei Fehldiagnose war das Spitalssystem falsch“

„Krone“: Sie betonen, dass es nicht nur um eine Fehldiagnose der Assistenzärztin geht, sondern um ein Versagen bei der Organisationsstruktur des Spitals.

Hintermayr: Die Barmherzigen Brüder in Linz haben keine geeignete interne Struktur und Überwachung von in Ausbildung stehenden Ärzten. Sonst wäre es nicht zu erklären, dass die Assistenzärztin, der noch vier Jahre in der Ausbildung zur Fachärztin für Neurologie fehlten, ungeprüft die Diagnose des Turnusarztes übernahm und keine Weisung hatte, ihren Chef wegen der Notwendigkeit einer CT zu befragen. Ich nehme nicht an, dass es eine interne Weisung gab, mit CT Untersuchungen sparsam umzugehen. Dass es an der Struktur mangelt, zeigt sich daraus, dass noch eineinhalb Jahre später der Ausbildungschef der Ärztin die Notwendigkeit einer CT nicht erkannt hat. Das steht auch so im Gutachten.