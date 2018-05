Von 100 Frauen beschuldigt: Weinstein stellte sich

Nach heftigen Vorwürfen wegen sexueller Übergriffe hat sich der US-Filmproduzent Harvey Weinstein am Freitag den Behörden in New York gestellt. Weinstein betrat am frühen Morgen (Ortszeit) in Begleitung von Anwälten ein Gebäude der New Yorker Polizei in Manhattan, wie in Fernsehübertragungen zu sehen war. Gegen den Ex-Mogul wird in 83 Fällen wegen sexueller Nötigung oder Belästigung und in sechs weiteren auch wegen Vergewaltigung ermittelt. Mehr als 100 Frauen, werfen ihm vor, sie sexuell belästigt oder vergewaltigt zu haben.