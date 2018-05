800 Euro in 20 Sekunden: Das verdienen Influencer

Spiele-Streamer, die ihr Hobby auf YouTube stellen, und Instagram-Girls, die sich in allen möglichen Posen und Outfits der Netzöffentlichkeit präsentieren, sind die Stars der heutigen Jugend. Was für Außenstehende nach semiprofessioneller Selbstdarstellung aussieht, ist in Wahrheit ein knallhartes Business, das manch einen sogenannten Influencer schon zum Millionär gemacht hat. Wie viel die neuen Stars im Internet wirklich verdienen, haben einige von ihnen nun verraten.