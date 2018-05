Nach Razzia in Jugendheim ist Feuer am Dach!

20 Polizisten hatten, wie berichtet, am Mittwoch in der Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung eine Drogenrazzia durchgeführt. Die Ordnungshüter fanden zwar keine Drogen, hingegen aber sieben Buben, die um 8.40 Uhr früh noch gemütlich im Bett lagen, statt die Schulbank zu drücken. Seither sehen die Welser Blauen rot: Stadtchef Andreas Rabl sagt: „Keiner von den Betreuern hat sich verantwortlich gefühlt. Die Jugendlichen sagen selbst, dass es keine Konsequenzen für Fehlverhalten gibt. Da muss etwas geschehen, immerhin haben wir in Österreich Schulpflicht. Diese Einrichtung ist so teuer, da kann man sich schon mehr erwarten“.



Mopäd-Chef nimmt zu den Vorwürfen Stellung

Mopäd-Chef Günther König weist in seiner Stellungnahme daraufhin, dass in der WG Stadthaus vorwiegend Jugendliche betreut werden, die aus sämtlichen anderen sozialpädagogischen Einrichtungen geflogen sind. König: „Wir sind in der Regel die letzte Anlaufstation, zum Beispiel wenn Jugendliche als nicht beschulbar eingestuft worden sind. Wir haben Burschen, die sind vorher schon in sieben Heimen gewesen.“