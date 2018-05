Hannover 96: Wimmer kommt, Harnik geht!

Wimmer befand sich am Donnerstag zum Medizincheck in Hannover, am Freitag soll er ins Camp des ÖFB-Teams in Stans in Tirol einrücken. Der Oberösterreicher war im Sommer für umgerechnet 19,5 Millionen Euro von Tottenham zu Stoke gewechselt, ist beim Premier-League-Absteiger seit Jänner aber nur noch in der zweiten Mannschaft zum Einsatz gekommen. Offizielle Bestätigung für den Transfer gab es von den beiden Klubs vorerst keine.