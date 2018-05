Fiesta ST: Reichen drei Krügerl für einen Rausch?

Normal, Sport, Track - und Launch Control!

Drei Fahrmodi greifen in Gaskennlinie, Lenkung und Soundkulisse ein. In Normal und Sport bleibt das ESP voll aktiv, in Track ist die Traktionskontrolle deaktiviert und das ESP schaut nicht so genau hin. Hier ist die Sicherheitsleine so locker, dass es das Heck bis zu 40 Grad quer kommen lässt, bevor es einregelt. Zum völligen Deaktivieren reicht in jedem Fahrmodus ein Knopfdruck.