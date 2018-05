Aus 30- wurde 430-Euro-Spende

Peter S. wollte Gutes tun und helfen: mit einer 30-Euro-Spende vom eigenen, hart verdienten Geld. Er füllte einen Erlagschein aus, gab ihn bei der Bank in den Automaten ein. Er hatte vor der Zahl 30 zwei Striche gemacht, allerdings schräg - diese erkannte der Automat nicht als solche, sondern machte stattdessen 430 Euro daraus. Der Leser bemerkte den Fehler schließlich ein paar Tage später auf dem Konto-Auszug: „Erlagscheine wurden von mir einige Jahre lang so ausgefüllt, es gab vorher auch keine Schwierigkeiten“, schrieb uns der Leser, der sich - ebenso wie wir - mit der Bank und der begünstigten Hilfsorganisation in Verbindung setzte. Letztlich wurden die zu viel überwiesenen 400 Euro auf sein Konto rückgebucht.