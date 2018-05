„Es genügen wenige Monate, um vom Weg abzukommen“

Angelobung am Samstag?

Medienberichten zufolge wird Conte wahrscheinlich am Freitagabend Präsident Sergio Mattarella einen Vorschlag zur Zusammensetzung seiner Regierung unterbreiten. Die Angelobung der neuen Regierung könnte demnach am Samstagvormittag erfolgen. Mattarella hatte Conte am Mittwoch mit der Regierungsbildung beauftragt.