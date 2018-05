Gewitter heuer ungewöhnlich früh und stark

Die Gewitterhochsaison in Österreich (zuletzt in Niederösterreich - siehe Video oben) hat heuer ungewöhnlich früh und intensiv begonnen. Bis jetzt wurden bereits 20.000 Blitze registriert. Grundsätzlich zählt die Alpenrepublik mit bis zu 150.000 Einschlägen pro Jahr zu den Hotspots in Europa - und Experten warnen vor einer deutlich unterschätzten Gefahr. Pro Jahr sterben in Österreich im Schnitt drei Menschen durch Blitze, dreimal so viele werden verletzt.