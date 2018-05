Falsches Logo, kein Gewinn

Das Logo sieht dem eines offiziellen Lotterie-Spiels sehr ähnlich. Trotzdem ist es wieder einmal ein Fall eines billigen Betrugsversuchs: Ein Leser erhielt eine Gewinnverständigung von „Euro Milliones International Lottery Board S.L.“. In dieser hieß es, der Steirer habe 900.000€ gewonnen. Um das Geld zu erhalten, müsse er jedoch einen Betrag an eine spanische Sicherheitsfirma überweisen. Statt das zu tun, informierte der Mann die Ombudsfrau, schmiss das Schreiben weg. Gut so!