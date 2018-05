Transfercoup! Wiener Austria angelt sich Jeggo

Nur einen Tag nach dem Leihengagement von Uros Matic holte die Austria damit den nächsten Ex-Sturm-Kicker. Das Duo Jeggo/Matic agierte bereits im Herbst 2016 Seite an Seite im Mittelfeld der Steirer. Für den gebürtigen Wiener, der in der Jugend für Schwechat aktiv war, ist es auch eine Rückkehr. „Jetzt freue ich mich riesig, dass ich wieder in Wien und hier bei der Austria bin“, erklärte Jeggo in einer Klub-Aussendung. „Trainer Thomas Letsch und Sportdirektor Franz Wohlfahrt haben mich mit ihrem Plan voll überzeugt.“