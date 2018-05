„Ich will jeden Tag genießen“

Sie hat vieles bewältigt: Behandlungen im In- und Ausland, schwere Krisen, die sie nur knapp überlebte. In ihrem Buch „Als gäbe es kein Morgen“ erzählt Maleen Fischer: „Mein Immunsystem ist durch meine schwere Krankheit geschwächt. Deshalb soll ich möglichst wenig Kontakt mit fremden Menschen haben. Bis zu meinem 14. Lebensjahr kannte ich keine Schulklasse von innen. Ich wurde zu Hause privat unterrichtet. Das Risiko, dass eine simple Verkühlung mein Leben gefährdet, war zu hoch. Auf Spielplätzen mit anderen Kindern spielen? War mir nie erlaubt. Die Infektionsgefahr durch den implantierten Schlauch war zu groß. Freundinnen besuchen? Viel zu riskant. Schwimmen? No way. Mein ganzes bisheriges Leben war von Regeln, Verboten und möglichen Gefahren geprägt. Aber was soll’s - ich lebe! Also will ich jeden Tag genießen!“