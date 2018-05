Rod Stewart in Schlapfen & Paisleyanzug beim Papst

Rod Stewart urlaubt derzeit mit seiner Penny Lancester in Rom - und was liegt dabei näher, als auch dem Papst einen Besuch abzustatten. Gesagt, getan! Im Maßanzug im Paisleymuster samt Blumenhemd unterm feinen Zwirn und in Designer-Schlapfen mit Felleinlage marschierte der 73-Jährige im Vatikan ein. An der Hand seine schöne Gattin, die für den päpstlichen Besuch in einem schlichten, schwarzen Kleid durchaus angemessener gekleidet war.