Start-up-Szene feiert sich in der Wiener Hofburg

Tausende Besucher aus aller Welt haben sich am Donnerstag und Freitag in der Wiener Hofburg beim Pioneers-Festival eingefunden, allein am Donnerstag zählten die Veranstalter 2500 Besucher. Das Start-up-Treffen will junge Unternehmer mit frischen Ideen mit Größen der (IT)-Wirtschaft vernetzen und hat sich in den letzten Jahren zum Fixtermin für die Szene entwickelt.